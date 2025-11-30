Pakistan: Qətərin xahişi ilə Əfqanıstana qarşı hərbi əməliyyatlar dayandırılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Times of Islamabad” qəzetinin məlumatına görə, Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar açıqlayıb: “İslamabad ötən ay Qətərin istəyi ilə Əfqanıstana qarşı planlaşdırılan hərbi əməliyyatları dayandırdı.”
O, bu barədə bildirdi: “Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin Pakistanın hərbi əməliyyatlara hazırlaşdığını öyrəndikdən sonra vasitəçilik edərək, nəzərdə tutulmuş əməliyyatı dayandırılmasını istəmdi və bu səbəbdən həmin gecə keçirilməsi nəzərdə tutulan hərbi əməliyyat ləğv edildi.”
Pakistan rəsmisi Əfqanıstan Talibanını siyasətini yenidən nəzərdən keçirməyə çağıraraq deyib: “Pakistanın Əfqanıstan torpağından gələn təhdidlərlə mübarizə aparmaq qabiliyyəti var və terror hücumlarının artması kimlərdəsə İslamabadın özünü müdafiə edə bilmədiyi illüziyasını yaratmamalıdır.”
İshaq Dar həmçinin Kabul ilə ikitərəfli münasibətlərin yaxşılaşmasını Əfqanıstan Talibanının terrorçu qruplara dəstəyinin dayandırılması ilə əlaqələndirərək Əfqanıstanda sülhün regional sabitlik üçün vacib olduğunu söylədi.
Sizin rəyiniz