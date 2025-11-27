Qvineya-Bisauda çevriliş; Prezident həbs edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fransa mediasının məlumatına görə, hazırkı prezident və rəqibinin qələbə elan etdiyi vaxtda Qvineya-Bisaudakı prezident sarayının yaxınlığında atışma səslərinin eşidildiyini bildirib.
Əl-Mayadeen qəzeti həmçinin Fransa mediasına istinadən bildirib ki, Qvineya-Bisau prezidenti ordunun qərargah rəisinin rəhbərlik etdiyi "çevriliş" nəticəsində prezident sarayındakı ofisində həbs olunduğunu elan edib.
Qvineya-Bisau bu bazar günü yenidən prezident seçilib; prezident həmçinin qələbəsini açıqlayıb.
Əl-Cəzirə AFP-yə istinadən əlavə edib: Ordu Qvineya-Bisauya tam nəzarəti ələ keçirdiyini elan edib.
Ölkəyə tam nəzarəti ələ keçirdikdən sonra ordu Qvineya-Bisauda seçki prosesinin dayandırıldığını elan edib.
Bu hadisə ölkədə keçirilən prezident və parlament seçkilərindən cəmi 3 gün sonra baş verib; hər iki əsas namizədin qələbə qazandığını iddia etdiyi seçkilər; ölkənin siyasi atmosferini qızışdıran bir məsələyə çevrilib.
