Pezeşkian: Xalqla dürüst və şəffaf olmalıyıq, problemlər xalqın əməkdaşlığı ilə həll edilə bilər

Prezident vurğuladı: Ölkənin, şəhərin və cəmiyyətin yaxşı olmasını istəyiriksə, düzgün sözləri axtarmalı və xalqa şəffaf və dürüst yanaşmalıyıq.
İRNA-nın siyasi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Məsud Pezeşkian cümə axşamı Milli Razılıq Hökumətinin Qəzvin əyalətinə 13-cü əyalət səfəri zamanı bu əyalətin ziyalıları və mədəni fəalları ilə görüşdə deyib: Əgər problemimiz varsa, bu, iddia etdiyimizi əməldə göstərə bilməməyimizdən irəli gəlir.
Ölkənin problemlərini həll etmək üçün əlimizdən gələni etdiyimizi vurğulayan Prezident dedi: Xalqın əməkdaşlığı və dəstəyi olmadan uğur qazanmaq və məqsədə çatmaq mümkün deyil. Sosial kapitala və xalqın iştirakına və dəstəyinə əməldə inansaq, problemləri həll edə bilərik.
Pezeşkian əlavə etdi: Bu ölkə üçün bir şey edə bilən hər kəs ortaya çıxmalı və problemlərin həllinə kömək etməlidir.
