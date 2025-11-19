  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Amerika

Əl-Məyadin: ABŞ-ın xüsusi elçisinin HƏMAS-ın yüksək vəzifəli üzvü ilə görüşü ləğv edildi

19 noyabr 2025 - 14:47
Xəbər kodu: 1752133
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əl-Məyadin: ABŞ-ın xüsusi elçisinin HƏMAS-ın yüksək vəzifəli üzvü ilə görüşü ləğv edildi

Qeyd edək ki, Uitkoff, Trampın müşaviri Cared Kuşnerlə birlikdə, 9 oktyabrda Misirdə atəşkəs sazişinin imzalanmasından əvvəl Əl-Həyyahın rəhbərlik etdiyi HƏMAS danışıqlar qrupu ilə görüşmüşdü.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məyadin Xəbər Şəbəkəsi Fələstin mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və HƏMAS-ın yüksək vəzifəli üzvü Xəlil Əl-Həyyah arasında çərşənbə günü keçiriləcək görüş ləğv edilib.

Çərşənbə günü Fələstin mənbələri Əl-Məyadin qəzetinə görüşün bu gün Türkiyədə keçirilməsi planlaşdırıldığını, lakin İsrail rejiminin təzyiqi səbəbindən ləğv edildiyini bildiriblər.

Qeyd edək ki, Uitkoff, Trampın müşaviri Cared Kuşnerlə birlikdə, 9 oktyabrda Misirdə atəşkəs sazişinin imzalanmasından əvvəl Əl-Həyyahın rəhbərlik etdiyi HƏMAS danışıqlar qrupu ilə görüşmüşdü.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha