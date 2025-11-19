Bəqayi: İranla ABŞ arasında heç bir danışıqlar prosesi yoxdur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ prezidentinin dünən İranla danışıqlarla bağlı iddiası ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab olaraq bildirib: "Hazırda İranla ABŞ arasında heç bir danışıqlar prosesi yoxdur."
İsmayıl Bəqayi ABŞ-ın dəfələrlə verdiyi vədləri pozması və həddindən artıq tələblər etməsi tarixinə işarə edərək vurğulayıb: “Xarici İşlər nazirinin dəfələrlə vurğuladığı kimi, danışıqların qarşılıqlılığına inanmayan, İrana qarşı hərbi təcavüz və iranlı uşaqların öldürülməsindəki səhvləri ilə öyünən və açıq şəkildə öz tələblərini diktə etməyə çalışan bir tərəflə danışıqlar aparmağın heç bir məntiqi əsası yoxdur.”
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəmizin Prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanı Vəliəhdinə göndərdiyi mesaj və bunun Səudiyyə Ərəbistanı Vəliəhdinin ABŞ-a səfəri ilə əlaqəsi ilə bağlı başqa bir suala cavab olaraq bildirib:
"Ölkəmizin Həcc və Ziyarət Təşkilatının yeni rəhbəri tərəfindən çatdırılan Prezidentin Səudiyyə Ərəbistanı Vəliəhdinə göndərdiyi mesaj yalnız ikitərəfli məzmuna malik idi və İran İslam Respublikasının ötən ilki Həcc mərasimi zamanı iranlı zəvvarlara göstərilən xidmətlərə görə Səudiyyə Ərəbistanına minnətdarlığını və bu ilki Həcc mərasiminin uğurla keçirilməsi üçün əməkdaşlığın və koordinasiyanın davam etdirilməsinin vacibliyini ehtiva edirdi."
Sizin rəyiniz