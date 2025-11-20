İran: Qərbin təzyiqləri Agentliyin Qubernatorlar Heyətini siyasi fəaliyyətə sürükləyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Vyanadakı daimi nümayəndəliyi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun son hesabatına dair izahat qeydi yayıb və bəzi Qərb ölkələrinin təzyiqlərinin Agentliyin Qubernatorlar Heyətini siyasi fəaliyyətə sürüklədiyi barədə xəbərdarlıq edib.
Qeyd olunan mətnə əsasən, nüvə obyektlərinin böyük əksəriyyətində yoxlama fəaliyyətlərinin bərpası və Tehranla davamlı əməkdaşlıq vurğulansa da, “müharibə və təcavüz” şəraitində Mühafizə Sazişinin normal icrasının ciddi məhdudiyyətlərlə üzləşdiyi bildirilib.
Qeyd edilib ki, İran təhlükəsizliyi və milli maraqlarını qorumaq üçün əməkdaşlığı Parlamentin və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının qərarları çərçivəsində tənzimləməyir.
Ölkəmizin nümayəndəliyi həmçinin vurğulayıb: İranın bütün nüvə materialları və fəaliyyətləri bəyan edilib və “keçmiş mövzular” 2015-ci ildə Qubernatorlar Heyətinin qətnaməsinə əsasən bağlanıb. Buna görə də bağlanmış sənədlərə yenidən istinad edilməsi və son qətnamələrdən seçmə şəkildə istifadə olunması hüquqi əsasdan məhrumdur və Qubernatorlar Heyətində siyasi davranışın göstəricisidir.
Nümayəndəlik əlavə edib ki, müharibə şəraitində Agentliyin “bilgi davamlılığı” belə təcavüzün qurbanı olub.
