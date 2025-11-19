Rusiya mediası: Rusiya ordusu 6 Afrika ölkəsində mövcuddur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın AFP-yə istinadən verdiyi məlumata görə, Rusiya dövlət televiziyasının müxbiri bir reportajda bildirib: “Rusiya silahlı qüvvələrinin bölmələrinin zabit və əsgərləri hazırda altı Afrika ölkəsində fəaliyyət göstərir.”
Ukrayna müharibəsindən bəri Afrikada yeni tərəfdaşlıqlar yaratmağa çalışan Moskva son illərdə orada siyasi, iqtisadi və hərbi iştirakını artırıb.
Hesabatda Mali xaricində digər Afrika ölkələrinin adları qeyd edilməyib, lakin əvvəllər mediada bildirilənə görə, Rusiya qoşunları və ya hərbi təlimçiləri Burkina Faso, Niger, Ekvatorial Qvineya, Mərkəzi Afrika Respublikası və Liviyada da yerləşdirilib.
Bazar günü Rusiya dövlət televiziyasında yayımlanan reportajda Afrika Korpusunun Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bir hissəsi olduğu bildirilib.
Bir kadrda üzərində Vaqner Qrupunun kəllə loqotipinə bənzər nişanları olan bayraq görünür və müxbir onu Malidəki Rusiya bazası kimi təqdim edir.
Videoda həmçinin iki Rusiya bombardmançı təyyarəsinin hücum həyata keçirdiyi və helikopterlər və zirehli personal daşıyıcıları da daxil olmaqla ağır Rusiya texnikasının nümayiş olunduğu göstərilir.
Moskva bildirir ki, onun qüvvələri bir neçə Afrika hökumətinə ekstremist üsyanlarla mübarizədə kömək edir.
