İran qlobal narkotiklərlə mübarizə aparanların ön sıralarındadır \ 4000 Şəhid və 12000 yaralı verib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikaının Narkotiklərlə Mübarizə Qərargahının baş katibinin müavini narkotiklərlə mübarizədə 4000 iranlı zabit və əsgərin şəhid olmasına və 12000 nəfərin yaralanmasına toxunaraq dedi: İran İslam Respublikası bu fenomenə qarşı qətiyyətli yanaşması ilə qlobal mübarizə aparanların ön sıralarındadır və asılılıq ölkənin ən böyük sosial zərəridir.
Bazar ertəsi günü Böyük Tehran Polisi tərəfindən 20 ton narkotik və psixotrop maddələrin məhv edilməsi mərasimində Məhəmməd Zarei Polis Komandanı briqada generalı Əhməd Rza Radanın səylərinə görə minnətdarlığını bildirdi və dedi: İran İslam Respublikasının müqəddəs sistemi, qırx ildən çoxdur ki, bu sahədə mübarizə aparan tarixə malik narkotik və asılılıqla mübarizədə qətiyyətli yanaşması ilə həqiqətən qürur mənbəyidir.
Zarei, bu dəyərli mübarizədə 4000-dən çox şəhid və təxminən 12000 veteranın canını qurban verdiyini bildirərək vurğuladı: Bu, İran İslam Respublikasının müqəddəs sisteminin adının dünyada döyüşçülərin ön sıralarında və narkotiklərlə mübarizənin ön sıralarında qeyd olunmasına səbəb oldu.
Narkotiklərlə Mübarizə Qərargahının baş katibinin müavini bu məşum hadisənin qlobal ölçüləri barədə xəbərdarlıq edərək dedi: "Bu gün narkotiklər təkcə ölkəmiz üçün bir bəla deyil, həm də təəssüf ki, itkiləri heç bir müharibə və ya təbii fəlakətlə müqayisə edilə bilməyən qlobal bir problemdir; belə ki, hazırda dünyada 300 milyondan çox istifadəçi var və hər il təxminən 500.000 insan narkotik istifadəsi səbəbindən həyatını itirir."
Sizin rəyiniz