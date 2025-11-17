Maduronun ABŞ və Trinidad və Tobaqonun birgə hərbi təliminə reaksiyası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Venesuela prezidenti ABŞ və Trinidad və Tobaqo ilə keçirilən birgə hərbi təlimi məsuliyyətsiz adlandırıb və ölkə vətəndaşlarını buna qarşı etiraz etməyə çağırıb.
Maduro öz tərəfdarlarından Venesuelanın şərqində və Trinidad və Tobaqo ilə sərhəd bölgəsində hərbi təlimin keçirildiyi vaxt küçələrə çıxaraq etiraz aksiyaları keçirmələrini istəyib.
O, yerli mərasimdə çıxışı zamanı əlavə edib ki, Trinidad hökuməti yenidən Sucre ştatına yaxın suları manevr üçün seçib və bu manevrin məqsədi müstəqil bir respublikanı hədələməkdir.
