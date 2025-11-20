  1. Ana səhifə
BMT Netanyahunun Suriyayanın cənubuna qanunsuz girişini məhkum etdi

20 noyabr 2025 - 15:23
Source: IRNA
BMT sözçüsü Stefan Dujarrik jurnalistlərə bildirib: "BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisinin müavini xanım Nicat Rüşdi İsrail (rejiminin) siyasi rəhbərliyinin çərşənbə günü Suriya ərazisinə daxil olmasını pisləyir. Belə ki, bu Suriyanın suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasıdır."

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT sözçüsü beynəlxalq qurumun İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahunun bufer zonasını ziyarət etmək üçün Suriyayanın cənubuna səfəri ilə bağlı narahatlığını ifadə etdi.

BMT sözçüsü bildirib: "Bu açıq səfəri narahatedici hesab edirəm. Biz İsraili 1974-cü il Münaqişəsiz Sazişinə hörmət etməyə çağırırıq."

