BMT Netanyahunun Suriyayanın cənubuna qanunsuz girişini məhkum etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT sözçüsü beynəlxalq qurumun İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahunun bufer zonasını ziyarət etmək üçün Suriyayanın cənubuna səfəri ilə bağlı narahatlığını ifadə etdi.
BMT sözçüsü Stefan Dujarrik jurnalistlərə bildirib: "BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisinin müavini xanım Nicat Rüşdi İsrail (rejiminin) siyasi rəhbərliyinin çərşənbə günü Suriya ərazisinə daxil olmasını pisləyir. Belə ki, bu Suriyanın suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasıdır."
BMT sözçüsü bildirib: "Bu açıq səfəri narahatedici hesab edirəm. Biz İsraili 1974-cü il Münaqişəsiz Sazişinə hörmət etməyə çağırırıq."
