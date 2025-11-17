İİR birinci vitse-prezidenti və Rusiyanın Baş naziri Moskvada görüşdü

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, İran İslam Respublikası Prezidentinin birinci vitse-prezidenti bu gün (bazar ertəsi) Moskvaya səfəri çərçivəsində Rusiyanın Baş naziri ilə görüşərək ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi barədə danışıqlar aparıb.
Məhəmmədrza Arif Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin baş nazirlərinin 24-cü iclasında iştirak məqsədilə Moskvaya səfər edib və rəsmi səfərinin ilk proqramı çərçivəsində Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustin ilə görüşüb.
Arif Tehran və Moskvanın BRİKS, Şanxay və Avrasiya İqtisadi İttifaqı kimi regional və beynəlxalq mexanizmlərdə ortaq üzvlüyünü və əməkdaşlığını qeyd edərək bildirib: Bu təşkilatlar böyük potensiala malikdir və iki ölkənin bu çərçivədə əməkdaşlığı münasibətləri daha da inkişaf etdirməyə imkan verə bilər.
İranın birinci vitse-prezidenti, 2024-cü il dekabr ayında İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın Moskvaya səfəri zamanı Tehran və Moskva arasında imzalanmış hərtərəfli strateji müqaviləyə işarə edərək deyib: Bu sənəd iki ölkə arasında əlaqələrin ən yüksək səviyyəyə çatdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün yol göstəricisidir.
Arif daha sonra İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında informasiya təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq sazişinin yekunlaşmasına toxunaraq, kiberməkanda iki ölkəyə qarşı ortaq təhdidlərə diqqət çəkib və həyati əhəmiyyətli infrastrukturun qorunması üçün mövcud prosedurların asanlaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Rusiyanın Baş naziri isə Rusiya Federasiyasının qonşuluq prinsipləri əsasında İran İslam Respublikası ilə əlaqələri möhkəmləndirmək niyyətində olduğunu bildirərək hərtərəfli strateji müqaviləyə istinad edib və bu sənəd çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmaların icrasına xüsusi diqqət yetirildiyini qeyd edib.
O, həmçinin İran və Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında azad ticarət sazişinin qüvvəyə minməsinə diqqət çəkərək deyib: Bu saziş ikitərəfli ticarət mübadiləsini artırmaq üçün imkanlar yaradır.
Mişustin Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizini Avrasiya regionu üçün strateji marşrut adlandıraraq yük tranzitinin gücləndirilməsi və tələb olunan infrastrukturun tamamlanmasının vacibliyini vurğulayıb.
İranın Rusiyadakı səfiri görüş barədə İRNA-ya açıqlamasında bildirib ki, görüşün əsas gündəliyi ikitərəfli iqtisadi əlaqələrdir.
Sizin rəyiniz