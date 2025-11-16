İran ETTELAAT-ının sionist rejimə növbəti Kəşfiyyat Hücumu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin Kanal 12 bu səhər işğalçı rejimində ciddi bir təhlükəsizlik hadisəsinin aşkarlandığını və Kiryat Yam şəhərindən olan 27 yaşlı Şimon Ezerzerin təxminən bir il İran İslam Respublikasının kəşfiyyat təşkilatlarında işləməkdə ittiham olunduğunu bildirib.
Qeyd olunan hesabata görə, bu iş üzrə istintaq sionist rejimin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti (Şabak) tərəfindən aparılıb.
Şimon Ezerzerə qarşı vurulan ittihamlara sionist rejiminin ordu bazalarının və bu rejimin işğal etdiyi ərazilər daxilindəki həssas yerlərin şəkillərini və yerlərini şəkil, video və kodlarla İrana ötürmək daxildir.
İstintaqa görə, o, bu hərəkətləri həyata keçirməkdə başqa bir şəxsdən kömək alıb; ikinci şəxs isə həbs olunaraq dindirilən İsrail Hərbi Hava Qüvvələrində ehtiyatda olan hərbçisi olub.
İsrail Ordusu Radiosu daha əvvəl iddia etmişdi ki, Qəzza müharibəsinin əvvəlindən bəri rejimin kəşfiyyat xidmətləri onlarla sionisti İranla əməkdaşlıq etməkdə şübhəli bilinərək həbs edib.
Sizin rəyiniz