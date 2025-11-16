Venesuela F-16 təyyarəsi ilə işğalçı təyyarəni belə məhv etdi / Video

16 noyabr 2025 - 16:16
Xəbər kodu: 1750929
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün Venesuela hava məkanına icazəsiz daxil olan işğalçı təyyarənin Venesuelanın F-16 təyyarəsi tərəfindən vurduğunu göstərən videolar yayılıb. Görünür, toqquşma San Fernando de Apore ərazisində baş verib. İndiyə qədər vurulan təyyarənin mənşəyi müəyyən edilməyib. Videoda Venesuela Hava Qüvvələrinin F-16 təyyarəsi işğalçı təyyarəni və yandıqdan sonra qalıqları hədəf aldığı və vurduğu anları görə bilərsiniz.
Sizin rəyiniz