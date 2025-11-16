İsrailin fələstinlilərə qarşı yeni silahı — Zəhərli tullantılar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsrail təşkilatları və qurumları ikiqat standartlı qanunlardan sistemli şəkildə istifadə etməklə İordan çayının Qərb sahəsini sənaye və zəhərli tullantıların əsas təyinat məntəqəsinə çeviriblər.
“Əl-Ərəbi əl-Cədid” qəzeti ötən gün məlumat verib ki, İsrailin müstəmləkəçilik layihəsinin ekoloji tərəfini göstərən son göstəricilər fonunda rejimin rəsmiləri işğal altında olan Qüdsün şimalındakı Qələndiya bölgəsində nəhəng tullantı yandırma zavodu inşa etməyi planlaşdırırlar. Bu layihə sadəcə tullantıların idarə edilməsi obyekti deyil, fələstinlilərin həyat sahəsini kiçiltməyi hədəfləyən siyasətlər toplusunun yeni alətinə çevrilir.
Tullantılar — müstəmləkəçiliyin xidmətində
Hesabatda qeyd olunub ki, Qərb sahəsinin müxtəlif bölgələrində nəzarətsiz fəaliyyət göstərən təxminən 70 zibil poliqonu var və hər gün onlarla yük maşını bu poliqonlara tullantı boşaldır. Statistika göstərir ki, bu poliqonlara daxil olan tullantıların 90%-i İsrail qəsəbələrindən gəlir, fələstinlilərin tullantılarının payı isə cəmi 10%-ə çatır. İsrail yaşayış məntəqələrindən çıxan tullantıların böyük hissəsi — rəsmi və qeyri-rəsmi yollarla — ekoloji qanunlar nəzərə alınmadan, yerli əhalinin sağlamlıq və yaşayış hüququna məhəl qoyulmadan fələstin torpaqlarına atılır.
İsrail rejiminin “Mülki İdarə”si belə böhranın miqyasını etiraf edib. Qurum bildirib ki, İsrail zavodlarından çıxan tullantıları Qərb sahəsinə daşıyan yük maşınlarının həcmi 2016–2020-ci illər arasında təxminən 200% artıb. Bu etiraf böhranın yalnız görünən hissəsidir. Qərb sahəsinə daşınan tullantılar təhlükəli materialların geniş spektrini özündə birləşdirir: kanalizasiya çöküntüləri və elektron tullantılar, xüsusi emala ehtiyacı olan kimyəvi maddələrdən tutmuş, heç bir nəzarət olmadan atılan xəstəxana tullantıları, tikinti qalıqları, məişət tullantıları və hətta mənşəyi məlum olmayan kimyəvi maddələrə qədər.
Fələstin ətraf mühitinin sistemli şəkildə məhv edilməsi
Hesabatın digər hissəsində bildirilir: İsrail zavodlarının sahibləri tullantıların daşınması üçün sürücülərlə birbaşa müqavilə bağlayırlar və gecə saatlarında Qərb sahəsində yerləşən açıq ərazilərə tullantı boşaldılmasını təmin edirlər. Bu proses çox vaxt yerli əhalinin xəbəri olmadan baş verir və onların etiraz etməyə belə imkanı olmur.
Qərb sahəsində fəaliyyət göstərən İsrail tullantı emalı müəssisələri tam hüquqi və nəzarət boşluğu şəraitində işləyir. Bu nə təsadüfidir, nə də müvəqqətidir — bilərəkdən yaradılmış boşluq vasitəsilə çirkləndirici sənaye obyektləri heç bir xərc, heç bir məhdudiyyət və heç bir təkrar emal öhdəliyi olmadan təhlükəli fəaliyyətlərini işğal altındakı ərazilərdən fələstin torpaqlarına daşıyırlar.
