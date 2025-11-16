Tramp üçün çətin 10 gün: Seçki məğlubiyyəti və Epşteyn qalmaqalı yeni siyasi böhran yaratdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-də federal hökumətin fəaliyyətinin bərpası və siyasi sabitliyə dönüş kimi qiymətləndiriləcəyi gözlənilən həftə əksinə olaraq Donald Tramp administrasiyası üçün böhranların ən kəskin mərhələsinə çevrildi.
Reytinqlərin sürətlə enməsi, respublikaçıların daxilində parçalanma, iqtisadi gərginlik və Cefri Epşteyn işi ilə bağlı qalmaqalın yenidən gündəmə gəlməsi Tramp hökumətini ciddi çətinliklərlə üz-üzə qoydu.
Son seçkilərdən sonrakı 10 gün ərzində baş verən siyasi, iqtisadi və media yönümlü hadisələr Donald Tramp administrasiyasında misli görünməmiş dalğalanma yaradıb. Bu proseslər təkcə Trampın müttəfiqlərini çaşdırmaqla kifayətlənməyib, həmçinin onun əsas dayağı sayılan konservativ elektorat arasında da birliyi sarsıdıb.
Newsweek nəşrinin məlumatına görə, respublikaçıların seçkilərdə ağır məğlubiyyəti ardıcıl böhranlar zəncirinin başlanğıcı olub. Nəticədə partiya daxilində fikir ayrılıqları dərinləşib, “MAGA” (Amerikanı yenidən böyük edək) hərəkatının nüfuzlu simaları Trampa qarşı analoqu olmayan tənqidlər səsləndirib və ən nəhayət, etik xarakterli “Cefri Epşteyn” qalmaqalı yenidən ictimai müzakirələrin gündəmində yer alıb.
Sizin rəyiniz