Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Teleqraf-ın məlumatına görə, bu hesabatda təxminən 17 aylıq döyüşlərdən sonra Rusiyanın Ukraynanın Donetsk bölgəsindəki Pokrovsk şəhərini azad etmək ərəfəsində olduğu bildirilib və əlavə edilib: “Bu şəhərin itirilməsi müharibənin ortasında ukraynalıların döyüş ruhiyyəsinə və birliyinə ciddi zərbə vura bilər.”
Hesabatda əlavə olunur: “Ukrayna ordusu 300-500 arasında rus əsgərinin strateji Pokrovsk ərazisinə girdiyini və eyni zamanda Rusiya bu şəhəri və qonşu Mironovqrad şəhərini tamamilə mühasirəyə almağa çalışdığını açıqlayıb.”
Telegraph-ın məlumatına görə, Rusiya bu uğura doğru irəliləyərkən, Kiyevdə isə atmosfer tutqundur.
“Teleqraf” qəzeti Ukrayna Prezidenti Vlodimir Zelenskinin Pokrovskdakı vəziyyətin çox çətin olduğunu etiraf etdiyini qeyd edərək, xəbəri davam etdirir: “Bu arada, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanı Aleksandr Sırski şəhərin tezliklə süqut etmə ehtimalını azaltsa da, Zaporojye cəbhə xəttində vəziyyətin xeyli pisləşdiyi barədə xəbərdarlıq edib.”
Məruzəyə görə, Pokrovskın azad edilməsi 2023-cü ildə Baxmutun süqutundan bəri Rusiyanın ən böyük qələbəsi ola bilsə də və hərbi analitiklərin fikrincə, qələbə Moskva üçün çox baha başa gəlsə də, on minlərlə insanın ölümünə səbəb olsa da, Pokrovsk yenə də Donetskdən qərbdə hərbi baxımdan əsas logistika nöqtəsidir; şərqi Kostyantinovka və Donetsklə, qərbi isə Dnepr və Zaporojye ilə birləşdirən dəmir yolu və yolları olan bir şəhərdir.”
"The Telegraph" qəzeti qeyd edib ki, Zelenski əvvəllər Ukraynanın əsgərlərini onların ölümünə səbəb olacaq şəraitdə yaşamağa məcbur etmək niyyətində olmadığını vurğulasa da, Ukrayna qüvvələrinin taktiki geri çəkilməsi əmrinin verilməsində gecikmə onların çoxunun itkisinə və ölkənin hərbi komandirlərinin narazılığına səbəb olub.
Xatırladaq ki, 21 fevral 2022-ci ildə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donbas bölgəsində Donetsk və Luqansk Xalq Respublikalarının müstəqilliyini tanıyıb və Qərbin Moskvanın təhlükəsizlik narahatlıqlarına laqeydliyini tənqid edib. Üç gün sonra, cümə axşamı, Putin Ukraynaya qarşı "xüsusi əməliyyat" adlandırdığı hərbi əməliyyata başladı və beləliklə, gərgin Moskva-Kiyev münasibətlərini hərbi qarşıdurmaya çevirdi və bu müharibə hələ də davam edir.
