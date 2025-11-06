  1. Ana səhifə
  2. Xüsusi buraxılış
  3. Əl-Əqsa tufanı

Video | "Əsl səhnə budur": Əl-Qəssam Briqadaları məhbusların cəsədlərinin geri alınması ilə bağlı həqiqəti üzə çıxaran görüntüləri yayımladı

6 noyabr 2025 - 11:30
Xəbər kodu: 1747301
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Video | "Əsl səhnə budur": Əl-Qəssam Briqadaları məhbusların cəsədlərinin geri alınması ilə bağlı həqiqəti üzə çıxaran görüntüləri yayımladı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həmasın hərbi qanadı olan Əl-Qəssam Briqadaları çərşənbə günü İsrail pilotsuz təyyarəsinin Qəzza zolağında bir neçə gün əvvəl öldürülən məhbusların cəsədlərinin geri alınmasını göstərən görüntülərin arxasındakı həqiqəti üzə çıxaran görüntüləri yayımladı.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha