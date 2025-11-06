Video | "Əsl səhnə budur": Əl-Qəssam Briqadaları məhbusların cəsədlərinin geri alınması ilə bağlı həqiqəti üzə çıxaran görüntüləri yayımladı
6 noyabr 2025 - 11:30
Xəbər kodu: 1747301
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həmasın hərbi qanadı olan Əl-Qəssam Briqadaları çərşənbə günü İsrail pilotsuz təyyarəsinin Qəzza zolağında bir neçə gün əvvəl öldürülən məhbusların cəsədlərinin geri alınmasını göstərən görüntülərin arxasındakı həqiqəti üzə çıxaran görüntüləri yayımladı.
Sizin rəyiniz