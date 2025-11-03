İmam Xamenei Həzrətləri: İslam Respublikası ilə ABŞ arasındakı ixtilaf taktiki deyil, zati və həqiqidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 13 aban (4 noyabr - İran girov böhranı) "Tələbə Günü və Qlobal Hegemoniyaya Qarşı Milli Mübarizə Günü" ərəfəsində Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri, İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Seyyid Əli Hüseyni Xamenei bu gün səhər, 3 noyabr 2025 tarixdə, minlərlə tələbə və 12 günlük təhmil olunmuş müharibənin bir qrup şəhid ailələri ilə keçirtdiyi görüşündə İslam İnqilabına qarşı terror və məkirli planların hazırlanma mərkəzi kimi ABŞ səfirliyinin 4 noyabr 1979-cu ildə İranlı tələbələrin əli ilə ələ keçirilməsinin ildönümünü "Qürur və Qələbə" günü və "hegemon Amerika hökumətinin əsl kimliyinin aşkar edildiyi gün" adlandırıb.
İmam Xamenei həzrətləri bu günün milli yaddaşda qeyd edilməsinin vacibliyini vurğulayıb və Amerikanın İran xalqına qarşı 19 avqust 1953 çevrilişi ilə başlayan və bu günə qədər davam edən düşmənçilik tarixini izah edərək bildirdi: “İslam Respublikası ilə ABŞ arasındakı ixtilaf, Amerika ilə İslam Respublikasının iki cərəyanı arasında zati ixtilaf və maraqların toqquşmasıdır. Yalnız Amerika lənətlənmiş sionist rejiminə dəstəyini tamamilə dayandırdığı və hərbi bazalarını bölgədən çıxardığı və regionun işlərinə qarışmadığı təqdirdə, amerikalıların İranla əməkdaşlıq tələbi yaxın gələcəkdə deyil, sonradan nəzərdən keçiriləcək.”
Bu görüşdə Ayətullah Xamenei Amerikanın İran xalqına qarşı düşmənçiliyinin tarixini və 4 noyabr 1979-cu ildə casus yuvasının (ABŞ səfirliyinin) ələ keçirilməsi kimi tarix yaradan hadisənin miqyasını izah edib və bildirib: “Gənclər tərəfindən Amerika səfirliyinin ələ keçirilməsi iki baxımdan araşdırıla bilər: "tarixi" və "kimlik".”
İslam İnqilabının Ali Rəhbəri tarixi baxımdan, 4 noyabr 1979-cu ili və İranlı tələbələrin Amerika səfirliyini ələ keçirməkdəki cəsarətli hərəkətini İran xalqı üçün qürur və qələbə günü hesab edərək vurğulayıb: “Səfirliyin ələ keçirilməsi ABŞ hökumətinin əsl kimliyini, eləcə də İslam İnqilabının əsl huviyyət və mahiyyətini aydınlaşdırdı.”
İnqilab Rəhbəri "istikbar" sözünün Quran mənşəyinə istinad edərək onu "özünü üstün görmək" kimi şərh edib və bildirib: "Bəzən bir fərd və ya hökumət özünü üstün hesab edir, lakin başqalarının maraqlarına toxunmur ki, bu da bu halda düşmənçilik yaratmır. Lakin bəzən, keçmişdəki Britaniya hökuməti və bu günkü ABŞ kimi, millətlərin həyati maraqlarına toxunaraq onların taleyini təyin etmək və ya hökumətin güclü olmadığı və xalqın ayıq olmadığı bir ölkədə özü üçün hərbi bazalar qurmaq və ya millətlərin neftini və sərvətlərini talan etmək hüququ verir. Bu, bizim düşmən olduğumuz və əleyhinə şüarlar səsləndirdiyimiz "istikbar"dır (hegemoniya)."
Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Rəhbəri Amerikanın İslam İnqilabı ilə ilk qarşıdurmasını ABŞ Senatının düşmənçilik qətnaməsi adlandırdı və Məhəmməd Rzanın (Pəhləvi şahı) ABŞ-a buraxılmasının yaratdığı ictimai qəzəbə toxunaraq əlavə etdi: “İran xalqı hiss etdi ki, amerikalılar Məhəmməd Rzanı orada yerləşdirməklə 19 avqust çevrilişini təkrarlamaq və onun İrana qayıtması üçün zəmin hazırlamaq istəyirlər. Buna görə də onlar qəzəblə küçələrə çıxdılar ki, bu da tələbələrin iştirakı ilə keçirilən nümayişlərin və xalq hərəkatının bir hissəsi idi və bu, ABŞ səfirliyinin işğalına səbəb oldu.”
Ayətullah Seyyid Əli Xamenei Həzrətləri, tələbələrin ilkin niyyətini iki-üç gün səfirlikdə olmaq və sadəcə İran xalqının qəzəbini dünyaya əks etdirmək adlandırdı və qeyd etdi: “Lakin tələbələr səfirlikdə məsələnin dərinliyinin təsəvvür edilən həddi aşdığını və ABŞ səfirliyinin inqilabı məhv etmək üçün sui-qəsd və planın mərkəzi olduğunu göstərən sənədlər tapdılar.”
