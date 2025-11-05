Foto Hesabat | Tehran, 13 Aban, Qlobal Təkəbbürə Qarşı Milli Mübarizə günü

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Allahın Günü, 13 Aban, İran İslam Respublikasında "Qlobal Təkəbbürə Qarşı Milli Mübarizə Günü"-dür. Bu il, Həzrət Fatimeyi Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə üst-üstə düşən Allahın Günü, 13 Abanda, Tehranın müxtəlif sinflərdən olan insanlar, Fələstin meydanından casus yuvasına (ABŞ səfirliyinin binasına) və Taleqani küçəsindəki mərasimin keçirildiyi yerə qədər, " Təkəbbürə Qarşı Bir Olaq və Möhkəm Olaq" şüarı ilə yürüş keçirərək qlobal hegemonçuluğa qarşı nifrətlərini sərgiləmişlər.
5 noyabr 2025 - 19:07
Xəbər kodu: 1747061
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hüseyn Yar Əhmədi
