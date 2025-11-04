Hizbullahın tanınmış üzvü: Təl-Əvivin Livana qarşı planları dəyişəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hizbullahın siyasi şurasının üzvü Mahmud Qamati vurğulayıb: Sionist düşmənin Livana tətbiq etməyə çalışdığı plan heç vaxt davam etməyəcək və dəyişəcək.
Livan parlamentindəki Müqavimətə Sədaqət fraksiyasının nümayəndəsi Hüseyn Caşi də Amerika-sionist düşmənin Livana qarşı təcavüzləri və fitnələri ilə bağlı açıqlamalarında işğalçıların cənubi Livana davamlı hücumlarının məqsədlərindən birinin bu bölgəni sakinlərindən boşaltmaq və xalqı qaçqın salmaq olduğunu bildirib.
O, deyib: Bu, sionist düşmənin Livan torpaqlarını addım-addım işğal etmək məqsədi ilə ekspansionist planının ilk mərhələsidir; necə ki, bu rejim eynilə digər ərəb torpaqlarında bunu etdi. Sionist rejimin təbiəti təcavüz və işğalla qarışıqdır və bu gün baş verənlər regionumuzu təslim etmək məqsədi daşıyan Amerika-sionist planı çərçivəsində həyata keçirilir.
Sizin rəyiniz