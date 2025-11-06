Sionist tarixçi: Məmdaninin Nyu-Yorkdakı qələbəsi İsrail üçün həyəcan siqnalıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstin İnformasiya Mərkəzi Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, sionist tarixçi və Amerika siyasəti üzrə ekspert Kobi Bərdə Nyu-York meri seçkilərində müsəlman namizəd Zəhran Məmdaninin qələbəsini təhlükəli siyasi inkişaf kimi xarakterizə edib və bu hadisənin İsrail üçün həyəcan siqnalı olmalı olduğunu bildirib.
"Yedioth Ahronoth" qəzetində dərc olunan məqalədə Bərdə yazıb ki, Məmdaninin qələbəsi keçici bir hadisə deyil, əksinə, Amerikada İsrailin legitimliyini və mövcudluğunu, eləcə də öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu şübhə altına alan geniş yayılmış bir hərəkatın böyüməsinin əlamətidir.
O, əlavə edib ki, dünyada ən çox yəhudi əhalisinin yaşadığı və 11 sentyabr hadisələrini yaşadığı Nyu-York kimi bir şəhərin indi siyasi kapitalını İsrailə qarşı sərt tənqid üzərində quran birini seçməsi təəccüblüdür.
Məmdaninin antisionist qeydlərini araşdırarkən Bərdə qeyd edib ki, Məmdaninin əvvəllər Nyu-Yorkun Kornell Universiteti ilə Sionist rejiminin Technion İnstitutu arasında akademik əməkdaşlığa son qoyulmasını tələb etmiş və həmçinin İsrail kabinetinin borcuna bələdiyyə investisiyalarının dayandırılmasını dəstəkləmişdi.
Sionist tarixçi yazıb ki, Məmdaninin qələbəsi Demokrat Partiyası daxilində mütərəqqi solçuların dərinləşən təsirini göstərir və 2014-cü il seçkilərində Nyu-Yorkda Respublikaçıların seçki mövqeyini 11 faiz yaxşılaşdırmağı bacaran Donald Tramp üçün məğlubiyyətdir.
Bərdə vurğulayıb ki, bu inkişaf Tel-Əvivin artıq Amerika cəmiyyətində əvvəlki konsensusa malik olmadığını və İsrail məsələsinin artıq rəsmi Amerika siyasəti və ictimai rəy səviyyəsində mübahisəli bir məsələ olduğunu göstərir.
O, məqalənin sonunda yazıb ki, bu hadisə Sionist rejimi üçün narahatedici bir əlamətdir, çünki onun ən vacib müttəfiqi ilə münasibətlər artıq aşkar və ya zəmanətli deyil.
Sizin rəyiniz