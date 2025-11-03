Sionist rejim ordusunda yüksək rütbəli zabitlər arasında intihar aktı səngimir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şahab xəbər agentliyinin məlumatına görə, sionist rejimdə çap olan Haaretz qəzeti İsrail ordusunda ordunun ən yaşlı dron operatorlarından biri olan yüksək rütbəli zabitin intihar etməsi barədə məlumat yayıb.
Məlumata görə, zabit ölümündən bir neçə həftə əvvəl demişdi: Bu müharibə bitməlidir, çünki onun hələ başa düşmədiyimiz nəticələri var.
Hadisədən aylar keçməsinə baxmayaraq, qanunsuz İsrail rejimin hərbi senzurası onun adının dərc olunmasına mane olur.
