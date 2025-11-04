Trampın Nigeriyaya qarşı təhdidləri ilə bağlı Pentaqon işə keçdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: CNN bildirib ki, ABŞ Hərb Nazirliyi (Pentaqon) Trampın Nigeriyaya qarşı təhdidlərindən sonra ölkə üçün müxtəlif fövqəladə strategiyalar hazırlamaq üçün sorğular alıb.
Ağ Ev Pentaqon, Trampın xahişi ilə xristianların öldürülməsi bəhanəsi ilə Nigeriya üçün mümkün variantları araşdırdığını açıqlayıb. Bu mövzuda hər hansı bir qərar birbaşa Tramp tərəfindən veriləcək.
CNN əlavə edib ki, Trampın təhdidləri sosial mediada dərc edildikdən dərhal sonra Afrikadakı bir sıra ABŞ komandirləri geri çağırılıb.
Sizin rəyiniz