Takaiçi Yaponiyanın ilk qadın baş naziri oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Vaşington Post”un məlumatına görə, Yaponiya parlamenti ölkənin yeni baş nazirini müəyyən etmək üçün keçirilən rəsmi seçkilərdən sonra Sanae Takaiçi Yaponiyanın ilk qadın baş naziri seçib.
Əvvəllər Yaponiyanın baş naziri postuna ən ciddi namizəd hesab edilən 64 yaşlı Takaiçi indi rəsmi olaraq Yaponiya tarixində ilk qadın vəzifəsinə yiyələnib.
Yaponiyanın keçmiş baş naziri Şiqeru İşiba bugünkü seçkidən əvvəl kabineti ilə birlikdə istefa verib.
