Almaniya Gürcüstandakı səfirini geri çağırıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Politico”nun məlumatına görə, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi bazar günü Gürcüstandakı səfiri Peter Fişeri məsləhətləşmələr üçün geri çağırdığını elan edib.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi X sosial media platformasındakı bir yazıda iddia etdi:
Aylardır Gürcüstan hakimiyyəti Avropa İttifaqına, Almaniyaya və Almaniya səfirinin özünə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər edir.
Bəyanatda səfirin geri çağırılması qərarını “işin davam etdirilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr” kimi təsvir edilib.
Brüsselin Tbilisinin daxili işlərinə açıq-aşkar müdaxiləsindən sonra Gürcüstan Aİ-yə üzvlük prosesini dayandırıb.
Sizin rəyiniz