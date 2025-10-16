Pezeşkian: Raket və nüvə enerjisini bu torpağın övladları yaradıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bir günlük səfər çərçivəsində İsfahana gedən Məsud Pezeşkian məktəb tikintisinə dəstək verən xeyriyyəçilərin festivalında çıxış edərək deyib: “Cəmiyyətdə ‘biz bacararıq’ düşüncəsini möhkəmləndirməliyik və hər kəsə ölkənin qurulması və islahında iştirak etməyə şərait yaratmalıyıq. Raket və nüvə enerjisini bizim övladlarımız yaratdılar, deməli, bu bacarıq İran övladlarında mövcuddur.”
Pezeşkian əlavə edib: “Biz sadiq, sağlam, ilhamverici, cəsarətli və bu torpağa bağlı, vətənpərvər övladlar yetişdirməliyik. Əgər uşaqlarımız bu inama sahib olsalar, bu torpaqdan qızıl yaradacağıq.”
