Əraqçi Uqanda prezidenti ilə görüşüb

16 oktyabr 2025 - 17:03
Xəbər kodu: 1739348
Source: IRNA
İran İslam Respublikasının Xarici işlər naziri Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər Nazirləri Toplantısı çərçivəsində Uqanda Prezidenti ilə görüşüb və danışıqlar aparıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər Nazirləri Toplantısında iştirak etmək üçün Uqandanın paytaxtı Kampalaya səfər edən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi Uqanda Prezidenti Yoveri Kaquta Museveni ilə görüşüb və danışıqlar aparıb.

