İran Biosensoru ilə hüceyrə ölümü sürətli və dəqiq aşkarlanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fatimə Molla-Abassi IRNA-nın elm müxbiri ilə müsahibədə deyib: Bu məqalədə gümüş və qrafen nanohissəciklərinə əsaslanan yeni hibrid nanozimin dizaynı haqqında məlumat verilir ki, bu da etiketlənməyə ehtiyac olmadan proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümünün əsas biomarkerlərinin ultra həssas aşkarlanmasına imkan verir.
O, davam etdi: Layihələndirilmiş nanokit fermentlər və ya antikorları hədəf almadan hüceyrə ölümünü kəmiyyət və keyfiyyətcə aşkar etməyə qadirdir. Bu sistem eyni vaxtda və yüksək dəqiqliklə hüceyrə ölümü ilə bağlı üç mühüm biomarkeri müəyyən etməyə qadirdir: kolorimetrik və flüoresan optik üsullardan istifadə edərək apoptoz, ferroptoz və kaproptoz.
Hüceyrə ölümünün sürətli və dəqiq identifikasiyası üzrə layihə rəhbəri bildirib: Bu biosensorun mühüm xüsusiyyəti onun yüksək sürəti və qısa müddətdə identifikasiyasına imkan verən çox kiçik bir nümunə həcminə ehtiyac olmasıdır. Bu nanosistem xərçəng əleyhinə dərmanlar da daxil olmaqla, müxtəlif növ hüceyrə ölümü stimullarına nəzarət etmək qabiliyyətinə malikdir.
