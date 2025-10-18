İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini: Bir çox ölkələr “snapback” mexanizminin aktivləşdirilməsini qeyri-q

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Həmid Qənbəri bildirib: “Avropa ölkələri pis niyyətlə Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planının mətnindən sui-istifadə ediblər.”
O, vurğulayıb ki, bu addım BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin bir neçəsi, Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr və digər dövlətlər tərəfindən rədd edilib və çox sayda ölkə bu addımı qanunsuz və hüquqi prinsiplərə zidd hesab edib.
Qənbərinin sözlərinə görə, hazırda tətbiq olunan proses ABŞ-nin keçmişdə atdığı addımlardan fərqlənmir. Avropa ölkələri ABŞ-lə birlikdə şirkətlərinin əməkdaşlığını dayandıraraq və yeni sanksiyalar tətbiq etməklə eyni istiqamətdə hərəkət ediblər.
O, bildirib ki, Avropa dövlətləri pis niyyət və mətnin təhrif edilmiş şərhi ilə Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planının müddəalarından istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının İran İslam Respublikasına qarşı sanksiyalarını bərpa etməyə çalışıblar, lakin bu təşəbbüs bir çox ölkələrin, xüsusən də Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin ciddi etirazı ilə qarşılanıb.
Qənbəri qeyd edib ki, çoxlu sayda ölkə bu hərəkəti qanunsuz və hüquqi prinsiplərə zidd adlandırıb və buna görə də Avropa ölkələrinin iddiaları nə hüquqi, nə də siyasi baxımdan əsaslı sayıla bilməz.
