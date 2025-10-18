Faşist İsrail rejimi Qəzzada atəşkəs rejimini 47 dəfə pozub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstin hökumətinin Qəzzadakı media ofisi şənbə günü elan edib ki, işğalçılar Zolaqda müharibə bitdikdən sonra atəşkəs rejimini 47 dəfə pozub.
Qəzzadakı hökumətin media ofisi bildirib: “Atəşkəs razılaşması və müharibənin başa çatması və beynəlxalq humanitar hüququn qaydalarının açıq şəkildə pozulması aktı mülki şəxslərə birbaşa atəş, qəsdən hücumlar və bir sıra mülki şəxslərin həbs edilməsini əhatə edir.”
Ofisin açıqlamasında deyilir: “İsrail rejiminin bu hücumları yaşayış məntəqələrinin ətrafında yerləşdirilən hərbi maşınlar və tanklar, sensorlar və uzaqdan hədəf alma sistemləri ilə təchiz edilmiş elektrik kranları, həmçinin yaşayış məntəqələri üzərində davamlı olaraq uçan və mülki insanları atəşə tutan və birbaşa hədəf alan pilotsuz uçuş aparatları (quadrokopterlər) vasitəsilə həyata keçirilib.”
Hökumətin Qəzzadakı İnformasiya İdarəsi elan edib ki, bu pozuntular istisnasız olaraq Qəzza zolağının bütün valiliklərində müşahidə olunub və bu, sionist rejimin təcavüzkarlıqlarını dayandırmaq öhdəliyini götürmədiyini və Fələstin xalqını öldürmək və terror etmək siyasətini davam etdirməkdə israrlı olduğunu göstərir.
Açıqlamaya görə, müharibənin dayandırılması ilə bağlı qərarın verildiyi gündən bu günə qədər davam edən bu pozuntular nəticəsində 38 şəhid və 143 yaralı qeydə alınıb.
Bəyanatda deyilir: “Biz bu mövzuda işğalçıları məsuliyyətli hesab edirik və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və qarant tərəfləri İsraili davamlı təcavüzü dayandırmağa və Qəzza zolağında müdafiəsiz mülki insanları qorumağa məcbur etmək üçün dərhal müdaxilə etməyə çağırırıq.”
Sizin rəyiniz