Vyetnamın Tehrandakı səfiri: İranın qabaqcıl texnologiyasından təsirləndim

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İranın Elm, Texnologiya və Ekonomika üzrə vitse-prezidenti nəzdində Beynəlxalq Elmi və Texnoloji Əməkdaşlığın İnkişafı Təşkilatının rəhbəri Hüseyn Ruzbeh, Vyetnamın Tehrandakı səfiri Luonq Nak Novini Tehrandakı İran İnnovasiyalar və Texnologiyalar Evində (iHiT) qəbul edib.
Luonq Nak Novin deyib: “Mən bundan öncə İranın imkanları, xüsusilə nanotexnologiya və informasiya texnologiyaları sahəsində çox şey eşitmişdim və bu nailiyyətləri öz gözlərim ilə görmək istəyirəm.”
İran İnnovasiyalar və Texnologiyalar Evində (iHiT) keçirilən sərgiyə baxış keçirən Luonq Nak Novin əlavə edib: “Bu gün İranda yüksək texnologiya səviyyəsi məni çox heyran edir”.
Vyetnamın Tehrandakı səfiri İranın mühüm elmi və texnoloji potensialına toxunaraq əlavə edib ki, İnnovasiyalar və Texnologiyalar Evinə (iHiT) səfərinin məqsədi İranın ən son texnologiyaları ilə yaxından tanış olmaq və birgə əməkdaşlıq sahələrini araşdırmaqdır.
Bu barədə o belə deyib: "Mən bu səfərimdən müşahidələrimi iki ölkə arasında daha sıx əməkdaşlıq yolunu asanlaşdırmaq üçün hökumətimə çatdıracağam.”
Vyetnam səfiri həmçinin İranın Hanoyda texnologiya nümayəndəliyinin yaradılmasını istəyib və bu təşəbbüsün elmi və texnoloji mübadilələri asanlaşdıra və iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığı sürətləndirə biləcəyini vurğulayıb. Cənab səfir, Vyetnamın kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura sahələrindəki imkanlarını vurğulayaraq, ölkəsinin Kubada xaricdə becərilməsini uğurla həyata keçirdiyini, kənd təsərrüfatı istehsalı və ixracını əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını qeyd edib. O, oxşar modelin İranla birgə əməkdaşlıqda, xüsusən də çəltik və meyvəçilikdə tətbiq oluna biləcəyini təklif edib, çünki İranın şimalının iqlimi Vyetnamın kənd təsərrüfatı bölgələrinə çox bənzəyir.
Nak Novin çıxışının başqa bir hissəsində Vyetnam hökumətinin biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək siyasətinə toxunaraq, hazırda Vyetnam ÜDM-nin təxminən 8 faizini texnologiya və biliyə əsaslanan məhsulların ixracından əldə etdiyini qeyd edib. Səfir əlavə edib ki, onların qarşıdakı illərdə bu rəqəmi iki dəfə artırmaq məqsədi var və bu prosesdə texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, o cümlədən İranla əməkdaşlıq prioritetdir.
Vyetnam səfirinin İranın İnnovasiya Evinə səfəri zamanı İranın Elm, Texnologiya və Biliyə əsaslanan İqtisadiyyat üzrə vitse-prezidenti yanında Beynəlxalq Elmi və Texnoloji Əməkdaşlığın İnkişafı Təşkilatının rəhbəri Vyetnam nümayəndə heyətini salamlayıb və İranın elm və texnologiyasının geniş imkanlarını açıqlayıb. O, ölkədə 11 minə yaxın biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyət göstərdiyini vurğulayaraq, İranın elm və texnologiya ekosisteminin sərt sanksiyalar altında belə milli ehtiyacların ödənilməsində, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafında təsirli rol oynadığını vurğulayıb. Vitse-prezidenti yanında Beynəlxalq Elmi və Texnoloji Əməkdaşlığın İnkişafı Təşkilatının rəhbəri əlavə edib ki, bu potensial dost ölkələrlə, o cümlədən Vyetnamla konstruktiv və səmərəli əlaqələrə hazırdır.
