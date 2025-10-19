İndoneziya Qəzzadakı Soyqırıma görə İsrail idmançılarına viza verməkdən imtina edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: The Insider-in məlumatına görə, Oktyabrın 17-də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İndoneziyanın bu il Cakartada keçiriləcək bədii gimnastika üzrə dünya çempionatında iştirak etməli olan israilli idmançılara viza verməkdən imtina etmək qərarını tənqid edən bəyanat yayıb.
“BOK-un əsas mövqeyi aydındır: Bütün uyğun idmançılar, komandalar və idman rəsmiləri Olimpiya Xartiyasına və Olimpiya Hərəkatını tənzimləyən ayrı-seçkiliyə yol verməmək, muxtariyyət və siyasi neytrallıq prinsiplərinə uyğun olaraq, ev sahibi ölkə tərəfindən heç bir ayrı-seçkilik olmadan beynəlxalq idman yarışlarında və tədbirlərində iştirak edə bilməlidirlər”.
Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, İndoneziya hökuməti atəşkəs razılaşmasının artıq təsdiqlənməsinə baxmayaraq, İsrailin Qəzza zolağında keçirdiyi hərbi əməliyyatlara görə İsrail komandasına viza verməkdən imtina edib.
İdman Arbitraj Məhkəməsi (CAS) İsrail Gimnastika Federasiyasının Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasını "İsrailin çempionatda iştirakına zəmanət vermək üçün lazımi tədbirlər görməyə" və ya onu "təxirə salmağa və ya ləğv etməyə" məcbur etməyə çalışan vəsatətini rədd edib. Məhkəmə vəsatəti “İGF-in yurisdiksiyasından kənarda” olduğunu əsas gətirərək rədd edib.
Reuters-in xəbər verdiyi kimi, İsrail Gimnastika Federasiyası İsraillə diplomatik əlaqələri olmayan, əsasən müsəlman ölkəsi olan İndoneziyada keçiriləcək Dünya Çempionatında iştirak edəcəyini elan etdikdən sonra İslam din xadimləri şurası narazılığını bildirib və israillilərin yarışlara buraxılmamasını tələb edib.
