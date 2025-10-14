İndoneziya, ölkə prezidentinin işğal olunmuş ərazilərə səfərini təkzib edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agetliyinin verdiyi məlumata görə, İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyi Prabovo Subiantonun cuhud terrorçuları tərəfindən işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfəri ilə bağlı bəzi iddiaları təkzib edib.
Qeyd edək ki, bir sıra işğalçı İsrail rejim mediası Subiantonun Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərinə səfərindən sonra onun işğal olunmuş ərazilərə gedəcəyini iddia etmişdi.
Buna görə də İndoneziyanın xarici işlər naziri Suqyo ölkə mətbuatına belə bir planın olmadığını və Prabovonun Şarm əl-Şeyx sammitində iştirak etdikdən sonra Cakartaya qayıdacağını bildirib.
