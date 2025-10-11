Çin ABŞ-ın Rusiya üzərindən sərnişin uçuşlarına qadağa qoymaq planına kəskin reaksiya verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Russia Today”-in məlumatına görə, Çin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ hökumətinin Çin aviaşirkətlərinin Rusiya hava məkanı üzərindən ABŞ-a və ABŞ-dan uçuşunu qadağan etmək təklifinə kəskin reaksiya verib.
Reuters keçən cümə axşamı bildirmişdi ki, Tramp administrasiyası bu təklifi irəli sürüb. ABŞ Nəqliyyat Departamenti Rusiyanın hava məkanından istifadənin Çinin hava donanmasına haqsız rəqabət üstünlüyü verdiyini iddia edib.
Çin Xarici İşlər Nazirliyi məhdudiyyətlərin ABŞ şirkətlərinə zərər verəcəyi barədə xəbərdarlıq edib və Vaşinqtonu yürütdüyü siyasətinin nəticələrini daha geniş nəzərdən keçirməyə çağırıb.
Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qu Jiaqun deyib: "Çin hava yollarının ABŞ-a və ABŞ-dan gələn uçuşlar üçün Rusiya üzərindən uçuşunu qadağan etmək iki ölkə arasında səyahət və insanlar arasında mübadilələri pozacaq və ola bilsin ki, Birləşmiş Ştatlar öz siyasətinə və onun Amerika biznesinə təsirinə daha yaxından nəzər salmalıdır".
Qeyd edək ki, Rusiya hava məkanı Asiyanı Avropa və Şimali Amerika ilə birləşdirən ən qısa marşrutları təmin edir, bu da aviaşirkətlərə uçuş vaxtlarını qısaltmağa, daha az yanacaq yandırmağa və əməliyyat xərclərini azaltmağa imkan verir.
Bununla belə, Qərb ölkələri səmalarını Rusiya uçuşlarına bağladıqdan sonra Rusiya 2022-ci ildən bəri bir çox Qərb aviaşirkətlərinə öz hava məkanından istifadəni qadağan edib. Çin aviaşirkətləri bu məhdudiyyətlərə tabe deyil.
Tramp administrasiyası isə vəziyyəti “ədalətsiz” adlandırıb və bunun Amerika hava yollarına “əhəmiyyətli mənfi rəqabət effektləri” verdiyini bildirib və Çin aviaşirkətlərinə plana cavab vermək üçün iki gün vaxt verib. Çinin Mülki Aviasiya Administrasiyası hələlik xəbərə cavab verməyib.
Sizin rəyiniz