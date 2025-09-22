General-mayor Musəvi: İstənilən təhdidlərə vaxtında və qətiyyətlə sarsıdıcı cavab verəcəyik!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-mayor Əbdülrəhim Musəvi İranın istənilən təhlükəyə vaxtında və qətiyyətli cavab verməyə tam hazır olduğunu vurğulayıb.
General-mayor Musəvi Müqəddəs Müdafiə Həftəsi ilə bağlı müraciətində vurğulayıb ki, səkkiz illik İraq-İran müharibəsi zamanı düşmən İranın hərbi gücünü, yerli müdafiə imkanlarını, regional imkanlarını və İran ordusunun qəti, mütənasib silahlı cavabını üstələyə bilmədi.
O, deyib: “İran sadəcə passiv deyil, istənilən təhlükəni milli, regional və beynəlxalq gücünü nümayiş etdirmək üçün fürsətə çevirir.”
İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi daha sonra qabaqcıl müdafiə texnologiyalarının inkişafının və çəkindirmə imkanlarının artırılmasının vacibliyini vurğulayıb.
General-mayor Əbdülrəhim Musəvi, hibrid müharibəyə, xüsusən də düşmənlər tərəfindən istifadə edilən koqnitiv müharibə strategiyalarına qarşı hazırlığın zəruriliyini qeyd edib.
Baş Qərargah rəisi mesajını yekunlaşdıraraq, qürurlu və qəhrəman İran xalqını əmin edib ki, İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələri strateji sürprizlərə və qabaqcıl imkanlara arxalanaraq, vaxtında, qəti və güclü cavablarla dünya miqyasında tiran və zalımların istənilən təcavüzü ilə üzləşməyə hazırdır.
