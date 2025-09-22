İtaliya qatil İsrail rejimini beynəlxalq turizm sərgisindən kənarlaşdırıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist İsrail rejimin Qəzza zolağına qarşı davam edən qanlı təcavüzünə etiraz olaraq, İtaliya gələn ayın oktyabrında Rimini şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan “TTG Travel Experience 2025” beynəlxalq turizm sərgisində bu rejimi iştirakdan kənarlaşdırıb.
Rimini şəhərinin meri Cəmil Sadqolvad bildirib ki, sionist rejimin yarmarkadan çıxarılması qərarının Qəzza zolağında Fələstin xalqına qarşı davam edən soyqırımı səbəbindən verilib.
