Suriyalılar Colani rejimi və faşist İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşmasına etiraz edirlər

21 sentyabr 2025 - 17:38
Xəbər kodu: 1729492
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Etirazçılar Qüdsdəki işğalçı rejimlə hər hansı təhlükəsizlik əməkdaşlığını pisləyən şüarlar səsləndiriblər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xəbər mənbələrinin verdiyi məlumata görə, xeyli sayda suriyalı ölkəyə hakim kəsilmiş Qolani vəhhabi terrorçu rejimi və Təl-Əviv arasında son təhlükəsizlik razılaşmasına qarşı küçələrə çıxaraq etiraz ediblər.

Etirazçılar Qüdsdəki işğalçı rejimlə hər hansı təhlükəsizlik əməkdaşlığını pisləyən şüarlar səsləndiriblər.

Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı “Əbu Məhəmməd əl-Culani” kimi tanınan “Əhməd əl-Şaraa” cümə axşamı səhər saatlarında verdiyi açıqlamada bildirib ki, sionist rejimlə təhlükəsizlik üzrə məsləhətləşmələr yaxın günlərdə nəticə verə bilər.

