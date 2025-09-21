Suriyalılar Colani rejimi və faşist İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşmasına etiraz edirlər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xəbər mənbələrinin verdiyi məlumata görə, xeyli sayda suriyalı ölkəyə hakim kəsilmiş Qolani vəhhabi terrorçu rejimi və Təl-Əviv arasında son təhlükəsizlik razılaşmasına qarşı küçələrə çıxaraq etiraz ediblər.
Etirazçılar Qüdsdəki işğalçı rejimlə hər hansı təhlükəsizlik əməkdaşlığını pisləyən şüarlar səsləndiriblər.
Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı “Əbu Məhəmməd əl-Culani” kimi tanınan “Əhməd əl-Şaraa” cümə axşamı səhər saatlarında verdiyi açıqlamada bildirib ki, sionist rejimlə təhlükəsizlik üzrə məsləhətləşmələr yaxın günlərdə nəticə verə bilər.
