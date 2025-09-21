Son yeddi gündə baş verən mühüm hadisələr və qondarma Tel-Əviv rejiminin birja bazarının çökməsi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Son yeddi gündə Qərbi Asiya bölgəsində bir sıra mühüm hadisələr baş verib.
Bu mühüm hadisələrə, faşist sionist rejiminin Livanın cənubuna Hizbullaha aid hərbi bazanı bəhanə edərək davamlı hücumları, Qəzza xalqını aclıqla sıxışdırmağa davam etməsi və bu vasitəni kütləvi qırğın və soyqırım aləti kimi istifadə etməsi; "Əs-Sumud" dəniz karvanının Qəzza blokadasını qırmaq üçün hərəkət etməsi; Qanunsuz İsrail adlı terror rejiminin son təcavüzü nəticəsində Həmas danışıqlar heyətinin Dohada şəhid edilməsi və ABŞ-nin Xarici İşlər naziri tərəfindən işğal altındakı ərazilə və Qətərə səfər edilməsi daxildir.
Həmçinin BƏƏ-nin Təhlükəsizlik Şurası və beynəlxalq icmadanfaşist İsrail rejimin təcavüzünü dayandırmaq üçün ciddi tədbirlər görməsini tələb etməsi; Avropada bu rejimə qarşı qlobal nifrətin artması və Tel-Əvivin Avropa nəhəngləri ilə əlaqələrinə baxmayaraq, müxtəlif şəhərlərdə davam edən kütləvi etirazlar; Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin İsrailə qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə ərəb və İslam ölkələrinin birgə təşəbbüs göstərməsini və Qahirə ilə Tel-Əviv arasında gərginliyin artması kimi digər mühüm hadisələr qeyd olunub.
