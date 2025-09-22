İranın xarici işlər naziri diplomatik nümayəndə heyətinə başçılıq edərək Nyu-Yorka gəlib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nyu-York – İRNA – İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək üçün bazar ertəsi yerli vaxtla (22 sentyabr 2025-ci il) diplomatik nümayəndə heyətinə başçılıq edərək Nyu-Yorka gəlib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının illik sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka səfər edən İran diplomatik xidmətinin rəhbəri Con Kennedi hava limanında İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani tərəfindən qarşılanıb.
Xarici işlər nazirini bu səfərdə onun iki müavini, Məcid Taxt Rəvançi və Kazım Qəribabadi, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi, həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika üzrə xüsusi köməkçisi və baş direktoru Zəhra İrşadi də daxil olmaqla, üç köməkçisi müşayiət edir.
