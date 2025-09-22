  1. Ana səhifə
Onkoloji xəstə Xoşqədəm Quliyeva 36 gündür ki, aclıq aksiyasına davam edir

22 sentyabr 2025 - 15:43
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Ailəsi onkoloji xəstə olan X.Quliyevanın bu addımından çox narahatdır. Beləki, bu gedişat faciə ilə nəticələnə bilər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Avqustun 15-i Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda şərlənərək saxlanılan inanclı xanım Xoşqədəm Quliyeva qanunsuz həbsinə qarşı etiraz aksiyasını davam etdirir.

Fərqli Baxış bildirir ki, ailəsi onkoloji xəstə olan X.Quliyevanın bu addımından çox narahatdır. Beləki, bu gedişat faciə ilə nəticələnə bilər.

Aidiyyatı qurumlardan durumu həssas qarşılamalarını və günahsız həbs edilən inanclı xanımların, o cümlədən onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Xoşqədəm Quliyevanın azadlığa buraxılmasını tələb edirik.

Xatırladaq ki, sözügedən tarixdə Ərbəin günü münasibətiylə ehsan verdiyi üçün həbs olunan xanımlardan fərqli olaraq X.Quliyeva ümumiyyətlə "hadisə" yerində olmayıb.

