Troyka ölkələrinə səslənən Xətibzadə: Avropa regionda gərginliyi artırmaq üçün bəhanə axtarır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Səid Xətibzadə BMT sanksiyalarının qaytarılmasının mümkünlüyünə və Avropa ölkələrinin nəzərdən keçirmə mexanizminin işə salınmasına mane olması ilə bağlı olaylara cavab olaraq üç Avropa ölkəsinin (Üçlük) gərginliyi artırmaq üçün bəhanə axtardığı barədə xəbərdarlıq edib.
O, diplomatiyaya gedən yolun hələ bağlanmadığını və gərginliyin səviyyəsini yüksəltməkdənsə diplomatiyanın həmişə daha yaxşı variant olduğunu vurğulayıb.
