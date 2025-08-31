İranın Kanberadakı səfiri: Avstraliyanın baş naziri İrana qarşı irəli sürülən ittihamların yalan olduğunu bilirdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Avstraliyanın Kanbera şəhərindəkı səfiri Əhməd Sadiqi X sosial hesabında sionist rejimin BMT-dəki daimi nümayəndəsinin siyasi müşavirinin əsassız ittihamlarına cavabında bildirib:
“Cənab Albaniz özü də bilirdi ki, İrana qarşı yönələn ittihamlar yalandır. Amma görünür ki, haqq mövqeyində dayanmaq və David Adler (AJA), Mark Leibler və milyardlarla dollarlıq ailə holdinqinə sahib olan sionist Jillian Segal və həyat yoldaşının başçılıq etdiyi sionist lobbisi və mafiyası ilə üz-üzə gəlmək onun üçün baha başa gəlirdi! Bu şəkildə baxın 12 günlük İsrailin cinayətkar müharibəsi zamanı bizə qarşı mövqe tutduqdan sonra üzlərindəki xəcalət dolu ifadələr dediklərimin ən açıq sübutudur!”
