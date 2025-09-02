Pezeşkian və Putin iki ölkə arasında uzunmüddətli əhatəli razılaşmanın həyata keçirilməsinə təkidləri

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: IRNA – nın məlumatına görə, İran və Rusiya arasında uzunmüddətli əhatəli razılaşmanın icrası, ikitərəfli əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafına zəmin yaradacağını bildirən İran Prezidenti, həmçinin Orta Asiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlığın sürətlənməsi və iki ölkə arasında əlaqələrin əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etməsinə səbəb olacağına diqqət çəkdi.
Məsud Pezeşkian, 2025-ci il sentyabırın 1-də, Çinə olan səfərinin ikinci günündə, Vladimir Putin ilə görüşündə, bu görüş və müzakirə üçün yaradılan fürsətə görə məmnunluğunu ifadə edərək deyib: Rusiya ilə davamlı əlaqələr bizim üçün çox dəyərlidir.
İran Prezidenti, İran və Rusiya arasında uzunmüddətli əhatəli razılaşmanın icrasını ikitərəfli əlaqələrin artırılması və əməkdaşlığın genişlənməsi üçün zəmin olduğunu qeyd edərək əlavə edib: Sizin də vurğuladığınız kimi, Orta Asiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlıq, iki ölkə arasında əlaqələrin əhəmiyyətli şəkildə inkişafına və sürətlənməsinə səbəb olacaq.
Rusiya Prezidenti isə bu görüşdə, İran Prezidentindən İslam İnqilabının Liderinə xoş arzularını çatdırmasını xahiş edərək deyib: Mən vurğulamaq istəyirəm ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər, xüsusilə də uzunmüddətli əhatəli müqavilənin imzalanması və həyata keçirilməsi , həqiqətən dostcasına inkişaf edir.
Vladimir Putin, son aylarda İran və Rusiya arasında qarşılıqlı mal mübadiləsinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qeyd edərək deyib: İran və Orta Asiya İqtisadi İttifaqı arasında azad ticarət razılaşmasının davam etdirilməsi, İran və Rusiya arasındakı əməkdaşlıq həcminin daha da artmasında mühüm rol oynayacaq.
