Qalibaf: İran-Çin əməkdaşlığı sözdən hərəkətə keçməlidir

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Beynəlxalq Xəbər Agentliyi –ABNA: İslami Şura Məclisinin sədri hazırda Çində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısında prezidentin səylərini yüksək qiymətləndib.
O, bu barədə deyib: İslami Şura Məclisi hesab edir ki, İran və Çin arasında razılaşdırılmış bütün səviyyələrdə əməkdaşlıq sözdən əmələ keçməlidir.
O, davam edib: İran və Çinin inkişafı və təhlükəsizliyi tarixən və geosiyasi baxımdan bir-birinə bağlıdır və Tehran və Pekin yaxşı bilirlər ki, ümumi qlobal tale yeni beynəlxalq nizamın təməli olacaq.
