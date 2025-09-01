  1. Ana səhifə
11 yaşlı oğlan 5 ayda hafizi-Quran oldu

1 sentyabr 2025 - 12:43
Bu il 6-cı sinifdə təhsil alacaq Yaqub Ağquzu cəmi 5 aya hafizi-Quran olub.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 11 yaşlı oğlan çox qısa bir müddət ərzində Qurani-Kərimi tam şəkildə əzbərləməyi bacarıb.

Az.shafaqna.com xəbər verir ki, bu il 6-cı sinifdə təhsil alacaq Yaqub Ağquzu cəmi 5 aya hafizi-Quran olub.

Qeyd edilib ki, normallda bu yaşdakı uşaqlar üçün əzbərləmə müddəti 15 ay olsa da, Yaqub qeyri-adi yaddaş bacarıqları sərgiləyib.

Gənc Quran hafizi gələcəkdə Quran müəllimi olaraq yeni hafizlər yetişdirmək istədiyini bildirib.

