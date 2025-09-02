Pakistan və Ermənistan bir-birini tanıdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistan və Ermənistan arasında rəsmi şəkildə diplomatik münasibətlər qurulub.
Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bəyan edib.
Qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin təməli Çində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatınının sammiti çərçivəsində qoyulub.
Pakistan və Ermənistan xarici işlər nazirləri İshaq Dar və Ararat Mirzoyan müvafiq sənədlərə imza atıblar.
Əlavə edilib ki, tərəflər Birləmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) nizamnamə və məqsədlərinə olan sadiqliklərini və ikitərəfli və çoxtərəfli formatlar sıx əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını təsdiq edib, həmçinin mümkün əməkdaşlıq istiqamətlərini, o cümlədən də iqtisadiyyat, təhsil, mədəniyyə və turizm üzrə işbirliyini müzakirə edib.
