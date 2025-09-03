İki Farsdilli Dövlət əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirir

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Beynəlxalq Xəbər Agentliyi –ABNA: Tehran – IRNA – İran Prezidenti bildirib: İran və Tacikistanın ortaq tarixi möhtəşəm bir irsdir və bu irs yeni nəsillərə ötürülməlidir. O vurğulayıb ki, son illərdə Tehran və Düşənbə arasında münasibətlər daim müsbət olub və əməkdaşlıq bütün sahələrdə inkişaf yolundadır.
Məsud Pezeşkian, bu gün – 2025-ci il sentyabrın 1-də, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində Tacikistan Prezidenti İmaməli Rəhman ilə görüşündə, iki ölkə liderlərinin davamlı görüş və təmaslarının xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərini gücləndirdiyini məmnunluqla qeyd edib. O, həmçinin qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyinə toxunaraq deyib:
İran və Tacikistanın şərəfli ortaq keçmişi yeni nəsillərə xatırladılmalı və ötürülməlidir.
Prezident əlavə edib: İki ölkə arasında münasibətlər son illərdə daim müsbət və inkişafda olub və Tehranla Düşənbə arasında əməkdaşlıq tranzit, ticarət, turizm, elm və xalqlar arasında əlaqələr kimi bütün sahələrdə genişlənməkdədir.
