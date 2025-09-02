Faşist israillilərin Fələstin xalqına qarşı SOYQIRIM cinayətləri səngimir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Uşaq qatili, cinayətkar İsrail yəhudi rejimi Fələstin xalqına qarşı hərbi cinayətlərini davam etdirir.
Qəzza sektorunun Səhiyyə Nazirliyi faşist İsrail rejim terrorçularının törətdiyi soyqırımı qurbanlarının sayı ilə bağlı ən son məlumatları dərc edib
Belə ki, son 24 saat ərzində daha 98 günahsız qəzzalını qətlə yetirilib və 404 günahsız fələstinli İsrail faşistləri tərəfindən yaralanıb.
Beləliklə də, 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri İsrail ordusunun törətdiyi kütləvi qətliamlar nəticəsində öldürülən dinc fələstinlilərin sayı 63 557 nəfərə, xəsarə alanların sayı isə 160 660 nəfərə çatıb.
Bundan başqa, son gün ərzində 3 uşaq olmaqla, 9 nəfər aclıqdan dünyasını dəyişib. Qida çatışmazlıqdan həyatını itirənlərin ümumi sayı isə, 127-si uşaq olmaqla, 348 nəfərə çatıb.
