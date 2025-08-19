  1. Ana səhifə
ÖZ GÖZÜNDƏ TİRİ GÖRMƏYƏN BAŞQASININ GÖZÜNDƏ ÇÖP AXTARIR

İran Xarici İşlər Nazirliyindən qatil Netanyahunun açıqlamalarına reaksiya

19 avqust 2025 - 23:34
Xəbər kodu: 1718521
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Netanyahunun su məsələsinə dair müdaxilə xarakterli açıqlamalarına sərt reaksiya bildirib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Netanyahunun su məsələsinə dair müdaxilə xarakterli açıqlamalarına sərt reaksiya bildirib.

Cənab İsmail Bəqayi faşist rejiminin qatil baş nazirinin qırıllamasına cavab olaraq bildirib: “Fələstin xalqının suyunu oğurlamaqla məşhur olan və İrana qarşı hücum zamanı Tehran şəhərinin mərkəzi su kəmərinə zərbə endirən İsrail rejiminin, İran xalqının su problemi barədə danışmağa heç bir haqqı yoxdur.”

