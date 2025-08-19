İran Xarici İşlər Nazirliyindən qatil Netanyahunun açıqlamalarına reaksiya

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Netanyahunun su məsələsinə dair müdaxilə xarakterli açıqlamalarına sərt reaksiya bildirib.
Cənab İsmail Bəqayi faşist rejiminin qatil baş nazirinin qırıllamasına cavab olaraq bildirib: “Fələstin xalqının suyunu oğurlamaqla məşhur olan və İrana qarşı hücum zamanı Tehran şəhərinin mərkəzi su kəmərinə zərbə endirən İsrail rejiminin, İran xalqının su problemi barədə danışmağa heç bir haqqı yoxdur.”
