ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Kərbəlada Ərbəin Gecəsi; Hüseyn ziyarətgahında həsrət və sevginin zirvəsi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünyanın hər yerindən milyonlarla zəvvar Ərbəin gecəsini Həzrət İşq hərəminin yanında keçirmək üçün Kərbəlaya gəlib. Bu fotoreportajda bu mistik ab-hava, zəvvarların toplanışı və onların Şəhidlər ağası (ə)-a hədsiz sədaqətləri əks olunub.
18 avqust 2025 - 17:58
Xəbər kodu: 1718086
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Pejman Gəncipur
Sizin rəyiniz